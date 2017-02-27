У Львові затримали викрадачів автомобільних номерних знаків

У Львові викрили викрадачів автомобільних номерних знаків. Працівники Франківського відділу поліції перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 24 лютого з заявою про крадіжки номерних знаків звернулись двоє чоловіків – власники автомобілів «Опель Фронтера» з державними номерними знаками словацької реєстрації та «Форд Гелексі» з номерними знаками польської реєстрації. Обидва повідомили, що з їх автомобілів, запаркованих на вулицях Володимира Великого та Княгині Ольги були викрадені номерні знаки.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочинів причетні двоє львів’ян віком 42 та 38 років. Наразі правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочинів згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.