У Львові на квартирному обліку перебуває більше 27 тисяч сімей

На квартирному обліку у Львівській міській раді перебуває 27 078 сімей. Про це повідомив Сергій Бабак, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, під час звіту про роботу департаменту протягом 2016 року.

Станом на 1 січня 2017 року на квартирному обліку у Львівській міській раді перебуває 27 078 сімей:

у списку для першочергового надання житла – 6692 сімей;

у списку для позачергового надання житла – 2059 сім’ї.

На обліку для отримання квартир в житлово-будівельних кооперативах – 16839 сімей, в тому числі:

у списку для першочергового вступу в члени ЖБК – 4811 сімей;

у списку для позачергового вступу в члени ЖБК – 574 сімей.

За період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року на квартирний облік було зараховано 837 сімей, з них 580 сімей учасників АТО та 19 сімей загиблих учасників АТО; на кооперативний облік взято 23 сімей.