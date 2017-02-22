На крісло гендиректора Львівської опери претендує екс-міністр культури України і член партії «Самопоміч»

Вчора у приміщенні Міністерства культури України відбулось перше засідання конкурсної комісії з обирання на посаду генерального директора – художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Відтак, конкурсною комісією було прийнято рішення допустити до участі у другому турі конкурсного добору Вовкуна Василя Володимировича та Драгана Олександра Васильовича. Про це йдеться на сайті Мінкультури, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що Василь Вовкун – народний артист України, екс-міністр культури України, професор Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. Олександр Драган – диригент, генеральний директор Хмельницької обласної філармонії, член партії «Об’єднання «Самопоміч» та депутат Хмельницької обласної ради.

Переможця конкурсу обирає компетентна комісії Міністерства культури України.

В той же час представники партії «Самопоміч», починаючи від депутатів Львівської міської ради та закінчуючи народними депутатами від цієї політичної сили, активно просувають на посаду керівника львівської опери свого однопартійця Олександра Драгана.

Зокрема, у понеділок, 20 лютого, у сесійній залі Львівської міської ради відбулася зустріч представників громадськості, мистецьких організацій, медіа та артистів театру з п’ятьма кандидатами на посаду генерального директора-художнього керівника театру. Цікаво, що ініціатором цього громадського обговорення стала секретар постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту Львівської міської ради, член партії «Об’єднання «Самопоміч» Юлія Хомчин. Відтак, вчора мистецька рада «Діалог» (яка була залучена до організації зустрічі) на своїй сторінці у Facebook оприлюднила офіційну підтримку саме кандидатурі Олександра Драгана.

«Зважаючи на результати публічних обговорень 20 лютого та почуте від кандидатів, воліємо висловити свою підтримку тому, кого вважаємо достойним обійняти таку відповідальну посаду, а саме – Олександру Драгану. Його професійний досвід, особливе поєднання персональних якостей і менеджерських навичок переконують нас, що він зміг би якісно змінити майбутнє Львівського театру опери та балету», – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що у коментарях люди дивуються такій підтримці, адже сам Олександр Драгун навіть не озвучив своєї програми на цій зустрічі.

Окрім того, на цьому обговоренні була і член партії «Об’єднання «Самопоміч» та депутат Верховної ради України Ірина Подоляк і висловила свою позицію.

«Абсолютно правильне рішення було про проведення громадського обговорення щодо керівника Львівської опери. Принаймні, можна скласти враження про кандидатів. І так, у мене є фаворити) Завтра іду на перше засідання конкурсної комісії в Мінкульт на 10 год…», – написала І. Подоляк.

Повідомлення Ірини Подоляк викликало чимало запитань у громадськості. Люди у коментарях запитували чи не є присутність народного депутата на першому засіданні конкурсної комісії з обрання керівника Львівської опери тиском на конкурсну комісію, адже громадськість дозволили допустити тільки на друге засідання конкурсної комісії. На що нардеп відповіла, що могла бути присутня «як депутат, згідно з законом про статус нд»: «Я й слова не сказала нікому і мовчазно сиділа в кутку. Комісія спочатку це обговорила і не заперечувала».

Додамо, що друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Львівського театру опери та балету, під час якого буде проводитись співбесіда з кандидатами та заслуховуватись публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, відбувається сьогодні, 22 лютого, в приміщенні Міністерства культури України.