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Прикордонники зафіксували дев’ять спроб дачі хабарів

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За минулу добу прикордонниками зафіксовано дев’ять фактів пропонування громадянами хабара. Випадки були зафіксовані в контрольних пунктах в`їзду-виїзду в районі проведення АТО, а також в пунктах пропуску на ділянках Харківського, Мостиського, Могилів-Подільського та Білгород-Дністровського загонів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

«Неправомірні кошти у розмірі від 100 до 500 гривень, 2000 рублів РФ та 20 доларів США громадяни  України, Узбекистану, Польщі та Молдови намагались дати за прийняття прикордонниками протиправних рішень і сприяння у пропуску через лінію розмежування та державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

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