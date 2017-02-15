«Ні – земельній мафії»: під Львівською ОДА пікетували фермери

Сьогодні, 15 лютого, під стінами Львівської облради зібралися близько півсотні представників Асоціації фермерів та приватних землевласників області з вимогою продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 2022 року. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Пікетувальники тримали в руках плакати з написами «Ні – земельній мафії», «Геть корупцію зі сфери земельних відносин», «Продаємо землю – втратимо майбутнє», «Ні – розпродажу рідної землі», «Не дозвольте продати свою Батьківщину».

Як розповів голова Асоціації фермерів Львівщини Ярослав Кардаш, люди вийшли на пікет для того, щоб не допустити скасування мораторію на землі сільськогосподарського призначення.

«Ми свідомі того, що не готові нині до запровадження ринку цих земель, бо нема нормальних законів. Серед вимог, по-перше, це конституційне врегулювання питання щодо основної форми господарювання на селі. Вважаємо, що такою формою має стати фермерське господарство, по-друге, – обмеження землекористування (максимум – до 500 гектарів землі)», – зазначив він.

За словами Ярослава Кардаша, якщо скасують мораторій, агрохолдинги де-юре оформлять право власності на землі. «Після цього господарювати на цих землях дрібному фермеру – нереально через те, що він «нечистоплотною» конкуренцією остаточно витіснить їх», – каже він.

«Ми не є проти ринку землі, просто хочемо, щоби він був цивілізований та європейський», – резюмував Ярослав Кардаш.

Як пояснив голова Асоціації фермерів Бродівського району Анатолій Биць, поки не буде прийняте законодавство про обіг землі, цей мораторій слід продовжити до 2022 року.

«Проблема в тому, що в Україні різні групи хочуть «протиснути» продаж землі сільськогосподарського призначення. Протягом двадцяти років цей мораторій відкладається і відкладається…Так, були парламентські слухання і Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2018 року. Але рано чи пізно ринок землі запрацює в Україні, як і в кожній цивілізованій країні, і слід розробити нормативні документи для обігу землі, бо зараз вона перебуває у власності господарів паїв, які їх здають в оренду. А за нинішньої системи, де усім керують олігархи, можуть наприймати таких законів, що вже завтра селяни будуть без землі…», – пояснив він.

До пікетувальників вийшов перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський

«Ми стоїмо разом з вами на позиціях того, щоби розвивати особисті фермерські господарства, і політика Львівської ОДА й надалі буде спрямована, щоби їх підтримувати», – запевнив він.

Варто додати, що подібні акції нині проходять і у інших областях України.

Фото: ЗІК