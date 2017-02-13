Парубій передав артилерійському полку у Дрогобичі надпотужну військову техніку

У понеділок, 13 лютого, Львівщину з робочим візитом відвідав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Він завітав до військової частини А 1108 (15-й реактивний артилерійський полк) у Дрогобичі, де передав нашим бійцям військову техніку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Разом із Головою Верховної Ради України Артилерійський полк відвідали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак.

Зазначимо, що українські військові у Дрогобичі отримали найпотужнішу серед бойових машин систему залпового вогню «Смерч». Вона може наносити точний удар по супротивнику на відстані до 70 км.

«Цей полк має дуже важливе значення для обороноздатності країни. Нам важливо почути побажання та пропозиції його керівництва. Особливо сьогодні, у час активізації ворога на лінії зіткнення, аби переконатись, що ми маємо достатньо сил, щоб зупинити агресора», – зазначив Андрій Парубій.

До слова, 15-й реактивний артилерійський полк сформований у серпні 1942 року. На сьогодні він є однією із найпотужніших та передових бойових одиниць, розташованих на території Західної України.

Також голова Верховної Ради згадав про реформи у сфері національної безпеки.

«У нас є детальний план реформи армії до 2020 року. Зараз готуємо потужний законопроект у цій сфері», – зазначив він.

Окрім відвідин військової частини, посадовець має на меті у межах візиту також обговорити на Львівщині реформу місцевого самоврядування.

Фото: ЛОДА