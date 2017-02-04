Львівські копи затримали члена банди, який перебував у розшуку

Патрульні затримали чоловіка, який розшукується за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Уночі, на службу 102 надійшов виклик про конфлікт в одному з закладів громадського харчування, на проїзді Кривої Липи. Адміністратор бару повідомив, що чоловік відмовлявся заплатити за рахунок понад 200 гривень.

Інспектори прибули на місце, відібрали заяву та запросили порушника до Галицького відділу поліції. Невідомий не мав з собою документів. Він назвав дані, які не відповідали дійсності.

Інспектори помітили зовнішню схожість громадянина до зображеного на фотографії чоловіка, який перебуває у розшуку. Як з’ясувалось, зловмисник навмисно вказував прізвище з помилкою.

Чоловік перебуває в активному розшуку за участь в незаконних воєнізованих або збройних формуваннях, які нападали на підприємства, організації чи на громадян і це призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. Чоловіка передали слідчим.