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Львів’ян запрошують на безкоштовні курси програмування

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ІТ-компанія Ostware Services оголошує про початок набору на програму «Networking Software Engineering Work & Study». Її мета – розширення експертизи у доменах SDN, NFV та IoT. Аналогів програми в Україні немає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Навчання для учасників є не просто безкоштовним, але й оплачуваним. Таким чином, упродовж 3 місяців навчання вони отримуватимуть заробітну плату, розмір якої обговорюватимуть індивідуально на співбесіді. У разі успішного проходження програми, компанія готова працевлаштувати випускників. Зазначимо, що Networking Software Engineering Work & Study Program пройде вже вдруге – випускники попереднього набору успішно працюють в Ostware Services.

Щоб стати учасником програми, необхідно мати 1-1,5 роки комерційного досвіду програмування, ґрунтовні знання ООП, знання Linux на рівні користувача, а також знання англійської  рівня A2 (орієнтовно Pre-Intermediate, визначатиметься вхідним тестуванням). Подати заявку на участь можна за посиланням. Після реєстрації необхідно буде скласти тест, а також пройти співбесіду зі спеціалістами компанії, аби підтвердити достатній рівень технічних знань та навичок.

Навчання стартує 3 квітня. Програма розрахована на 3 місяці щоденних 8-годинних занять, упродовж яких в учасників будуть як теоретичні, так і практичні сесії. Навчання проводитимуть досвідчені фахівці компанії Ostware Services.

Довідка

Ostware Services – компанія, що надає професійні послуги з розробки та тестування програмного забезпечення у сферах Industrial IoT та Computer Networking. Офіси компанії розташовані у Львові, Одесі та Кракові.

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