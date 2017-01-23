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На Львівщині затримали «золотого» злодія

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На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки золота з будинку. Як встановили працівники Кам’янка-Бузького відділу поліції, 33-річний зловмисник проник у будинок, підібравши ключ до замка вхідних дверей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 20 січня за допомогою звернулася 49-річна місцева мешканка, котра повідомила, що з її будинку викрадено ювелірні вироби. Сума завданих збитків становить 10 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підібрав ключ до замка вхідних дверей і проник всередину будинку. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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