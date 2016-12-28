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«Укрзалізниця» закликає пасажирів поїзда Перемишль – Київ купувати квитки заздалегідь

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Польські залізничники поінформували своїх українських колег, що технічні проблеми, які виникають нині при придбання квитків на поїзд Інтерсіті+ Перемишль – Київ, коли пасажири намагаються придбати квитки безпосередньо перед відправленням поїзда в Польщі, будуть подолані з 15 січня 2017 року. Про це стало відомо від директора з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ «Укрзалізниця» Ігоря Романківа, передає Львівський портал.

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За словами Ігоря Романківа, пасажирам необхідно заздалегідь подбати про свою подорож та купити проїзний документ: «Проблем не виникне, якщо це буде зроблено не менш ніж за годину до відправлення, а не за 10 хвилин. Нинішні технічні нестиковки, звичайно, будуть вирішені, тому просимо наших пасажирів із розумінням поставитися до ситуації».

Нагадуємо, що пасажири не мають права здійснювати поїздку без наявності квитка, а прерогатива розповсюдження проїзних документів на території Польщі належить виключно польським касирам та іншим уповноваженим працівникам польських залізниць.

Про першу поїздку на потязі Київ – Львів – Перемишль читайте у репортажі Львівського порталу.

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