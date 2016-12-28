Українців закликають запалити вогник надії та добра

З настанням Різдвяного посту Карітас України розпочинає свою щорічну загальнонаціональну благодійну акцію «Різдвяна свічка», яка проводиться з 2003 року. В черговий раз свічки, зроблені руками підопічних Карітасу – людьми з особливими потребами – принесуть благословенне світло Різдва до осель, а кошти, зібрані під час акції підуть на допомогу сиротам, дітям з малозабезпечених родин та сімей переселенців із зони бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Завдяки допомозі небайдужих людей, які придбають свічки під час акції, будуть організовані літні табори, діти зможуть мандрувати Україною, розвивати свої здібності у творчих гуртках, у їхнє непросте життя також прийде свято. Кожен, хто у Різдвяну ніч запалить нашу свічку, принесе вогник надії та добра у свою родину, а також зігріє серця дітей, які потребують нашої підтримки. І світло це – особливе, не лише тому, що несе у собі живодайну силу Віфлеємського вогню, а і тому, що створюються свічки руками особливих людей», – йдеться у повідомленні.

Всі свічки, які можна буде придбати під час акції, декоруються руками неповносправної молоді – підопічних Львівського Центру дозвілля та соціальної реабілітації для неповносправних молодих людей при Карітасі Львів – та їхніх батьків.

Цікаво, що свічки розповсюджуються по всій Україні та за кордоном – і їхня кількість їхня постійно зростає. Так, для прикладу, у 2010 році було розповсюджено майже 100 000 свічок, а у 2014 – понад 145 000 свічок.

Всі бажаючі мають змогу долучитись до акції, придбавши свічку за символічну ціну у парафіях греко-католицької церкви та представництвах Карітасу по всій Україні. Ваш маленький внесок допоможе принести світло добра і любові до родинної різдвяної вечері, а дітям – сподівання на підтримку, відчуття того, що у світі є добрі люди, готові допомогти, зігріти і підтримати.

Як відомо, традиції різдвяної свічки в Україні вже багато століть – за народними звичаями, на Святвечір на столі обов’язково має горіти воскова свічка, яка уособлює життєдайну силу Віфлеємського вогню, символізує тепло, мир, злагоду і сподівання. Вважалось, що різдвяна свічка – це символ життя, тому вона завжди мала догоріти до кінця.

Придбати Різдвяну Свічку можна у всіх осередках Карітасу, а також на парафіях УГКЦ по всій Україні та за кордоном.