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У Львові на маршути не виїхало 11 трамваїв

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Сьогодні, 27 грудня, у Львові на маршути не виїхало 11 трамваїв. Про це повідомляє ЛКП «Львівелектротранс» на сторінці у Facebook.

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«Станом на 6год.30хв. з технічних причин на лінію не виїхало 11 трамваїв, водії були змушені піти додому. А з 7-ого маршрута було знято вагон 1142, та відправлено його на 8-й маршрут. Таку заміну були змушені зробити на 8-й маршрут через те що в ночі з 26.12.2016 на 27.12.2016 водій «Електрона”»1185 при заїзді в Депо, при здаванні вагона заднім ходом на канаву, нерозрахувавши дистанції допустила зіткнення з вагоном 1183 “Електрон” який вже стояв на канаві профілакторію. В наслідок чого два вагони отримали пошкодження та були залишені в депо»,-йдеться у повідомленні.

Фото: «Львівелектротранс»

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