До кінця тижня ще можна подати заявку на обласний конкурс мікропроектів

До завершення реєстрації заявок на конкурс мікропроектів місцевого розвитку на 2017 рік залишилося 5 днів. 30 грудня – останній день подачі документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

За словами начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Івана Собка, станом на зараз подано 263 заявки.

«Пропозицій немало, також є такі, які повернуто на доопрацювання. На сьогодні найактивнішими районами в підготовці та подачі заявок є Сокальський, Стрийський, Жовківський райони та місто Червоноград. Цьогоріч очікуємо на 1000 проектів. Наголошую, продовжувати термін прийому заявок, так як це було минулого року, не будемо» , – зазначив Іван Собко.

Також подаємо табличку з переліком зареєстрованих пропозицій в розрізі районів.