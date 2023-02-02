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У полон здалися 10 окупантів, які мародерили в Бучі та Ірпені

Наталя Дуляба

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Днями під час бою у районі Вугледара у полон здалися десятеро російських морпіхів 155 бригади ЗС РФ. Саме ця бригада торік «відзначилась» скоєнням низки воєнних злочинів у Бучі та Ірпені. Про це під час брифінгу 2 лютого повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

31 січня бійці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ вступила в бій з українськими захисниками у районі Вугледара, що на Донеччині. У ході битви десять рашистів здалися у полон.

За словами Олексія Дмитрашківського, спіймані російські морпіхи зі 155 бригади мають для України особливе значення, адже саме цей підрозділ прославився звірствами у Бучі та Ірпені.

«Ця бригада відома за Київським напрямком, коли штурмувала столицю (на самому початку вторгнення, – ред.). Вона заходила і в Ірпінь, і в Бучу. “Прославилися” ці бійці тим, що мародерили і коїли безчинства. Але в тому районі вони були знищені майже у повному складі. Після відновлення 155 бригада з’явилися на Донецькому напрямку, де була також знищена. І тепер день вона з’явилася знову в напрямку Вугледара. 10 бійців цієї бригади здалися в полон», – розповів Олексій Дмитрашківський.

Нагадаємо, після звільнення Київщини торік у квітні стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще й плюндрували їхні мертві тіла.

Нагадаємо, станом на кінець травня 2022 року правоохоронці зафіксували 420 загиблих у Бучі.

Відомо, що до звірств у Бучі причетні, зокрема військові 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Росії, а також 234 десантно-штурмового полку армії РФ.

Першим росіянином, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, є командир підрозділу Нацгвардії РФ Сергій Колоцей.

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