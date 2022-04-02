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Всю Київську область звільнили від окупантів, – Міноборони

Наталя Дуляба

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Станом на вечір суботи, 2 квітня, Збройні Сили України звільнили всю Київщину від російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від загарбника», – написала вона.

Зазначимо, що протягом останньої доби ЗСУ успішно вибивали російських загарбників на Київщині і звільнили понад 30 населених пунктів.

Нагадаємо, після російського вторгнення 24 лютого Ірпінь та інші населені пункти у передмісті Києва став зоною інтенсивних боїв. Про звільнення Ірпеня від російських окупантів стало відомо 28 березня, про Бучу – 1 квітня.

Кілька днів в Ірпені тривала зачистка від ДРГ, тепер – від ворожих мін та боєприпасів. Також за зачистку зараз взялись і в Бучі.

Перші кадри з Бучі після витіснення російських окупантів показав журналіст і телеведучий Дмитро Комаров:

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