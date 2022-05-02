Правоохоронці встановили першого підозрюваного росіянина у вбивствах у Бучі

Правоохоронці встановили особу першого росіянина, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, – командира підрозділу нацгвардії рф Сергія Колоцея. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

«Прокурори та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі», – написала вона.

Також слідство встановило, що Сергій Колоцей 28 березня катував ще одного цивільного, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії. Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця «на підвал», де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа.

«Чоловіка вивозили на місце страти, де, імітуючи розправу, стріляли біля його вуха. Окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину», – додала Ірина Венедіктова.

Сергій Колоцей – командир підрозділу Управління федеральної служби військ нацгвардії рф Ульяновської області. Він разом із своїми товаришами-окупантами відправляв із білорусі намародерене в Україні. «Подарунок» зловмисника з України в Ульяновськ – капот автомобільного багажника.

На підставі зібраних доказів, показань потерпілого та портретної експертизи, прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили росгвардійцю про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч.1,2 ст. 438) ККУ.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність Колоцея до інших вбивств у Бучі.

Якщо ви впізнаєте цього російського військовослужбовця і маєте свідчення про його причетність до інших звірств, надсилайте докази на спеціальний сайт прокурорів про воєнні злочини або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65; 097-838-31-87; 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

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