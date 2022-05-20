NYT оприлюднив нові докази масових страт у Бучі

Видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі. Про це з посиланням на NYT повідомляє Українська правда.

Зазначається, що NYT встановило імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню. Це ( на фото з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків. Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку росіяни перетворили на базу та польовий шпиталь. Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п’ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли російські повернулися. Як Скиба розповів NYT, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.

За словами Скиби, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенко, який приносив бойовикам чай та каву.

Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко. Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев’ятьох із них, включаючи домовласника. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Про те, що сталося далі, журналістам NYT розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі. Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.

Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз вона перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про «державну зраду». Скиба розповів, що в нього вистрілили, і він впав, куля потрапила йому в бік. Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, були винесені у двір і разом із шістьма іншими жертвами пролежали там майже місяць.

Як повідомляв Львівський портал, після того, як на початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще плюндрували їхні мертві тіла.

Тіла мирних жителів днями, а іноді й тижнями лежали просто на вулицях. Частину загиблих доводилось хоронити у дворах та братських могилах. Попередньо відомо, що в Бучі в одній з братських могил захоронили близько 280 людей, ще одну виявили на території церкви. Там поховали орієнтовно 67 тіл.

Наразі з Київської області вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф.

Щоб зафіксувати імена всіх російських окупантів, причетних до військових злочинів, в Україні створять Книгу катів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.