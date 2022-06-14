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У бригаду, яка чинила звірства в Бучі, не можуть набрати військових

Анастасія Диняк

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Офіцери російської бригади, яка вбивала мирне населення в Бучі на Київщині, скаржаться, що не можуть набрати новий особовий склад, бо росіяни відмовляються воювати. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російських офіцерів російської 64 окремої мотострілецької бригади. Військові оговорили обіцяні владою грошові надбавки для росіян, які погоджуються їхати воювати в Україну.

«Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море». В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити: «Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?», – йдеться в розмові.

Окрім того, офіцери говорили про чутки про звільнення Шойгу.

«Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)», – сказав один з військових.

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