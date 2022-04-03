Російські військові плюндрували українців навіть після смерті

Час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом цього зла на землі. Російські військові плюндрували тіла українців, навіть після їхньої смерті… Російські вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією заслуговують на смерть. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, у місті Буча та інших містах, що на Київщині, російська армія катувала, ґвалтувала та розстрілювала мирних людей, а тікаючи заміновувала територію.

«Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях. Замінована територія. Заміновані навіть тіла убитих!

Повсюдні наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло. Вбивці. Кати. Ґвалтівники. Мародери. Які називають себе армією. І які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили», – повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський сподівається, що російські матері, які породили виродків, і керівництво росії, побачило всі звірства, які вчинили російські військові в Україні.

«Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным?

Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием.

Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям.

Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ.

Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли», – сказав Володимир Зеленський.

На фото голі жінки, що вкриті ковдрою на узбіччі. Російські солдати зґвалтували їх, а потім намагалися спалити.

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