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Олексій Арестович: «Світ має жахнутися від того, що відбулося в Бучі, Ірпені і Гостомелі»

Наталя Дуляба

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Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович про воєнні злочини та звірства, які чинили російські окупанти у передмісті Києва, та необхідність належної реакції світової спільноти:

«Триває 39 доба активної фази російсько-української війни. Сьогодні своє звернення я спрямовую на те, щоб світ звернув увагу на ті численні воєнні злочини, злочини проти людства, які скоїли російські війська в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ці звільнені зараз міста – це картинка з постапокаліптичного фільму жахів.

Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти і літні люди. Вбиті чоловіки пострілами у потилицю, у багатьох із них зв’язані руки, є сліди катувань.

Про такі речі як пограбування – викрадення золота, цінностей, килимів, пральних машин тощо – годі вже й говорити. Хоча це все, безумовно, буде враховано і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами.

Закликаю всіх пам’ятати про цих людей, що загинули за Україну. І хочу запевнити: жоден злочин не залишиться безкарним. Інших новин на сьогодні не буде. Світ має жахнутися від того, що відбулося в Бучі, Ірпені і Гостомелі.

На жаль, я думаю, що в інших містах України картинка не краща. Але Збройні Сили України, Сили оборони, спецслужби України зроблять усе, щоб знайти і покарати злочинців».

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