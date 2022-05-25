В Бучі знайшли тіла вже 420 мирних мешканців

В Бучі на Київщині вже зафіксували 420 смертей мирних мешканців. У місті планують встановити меморіал в пам’ять загиблих. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

«Станом на 24 травня нам відомо від поліції про 420 загиблих. Близько 100 мертвих ще не поховані через те, що або експертиза ще не завершилася, або є певні моменти із родичами», – розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

Окрім того, наразі влада міста вирішує питання про створення меморіалу на згадку про загиблих мешканців. Його планують звести на місці братської могили.