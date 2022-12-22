Журналісти NYT ідентифікували десятки окупантів, які вбивали в Бучі

Журналісти The New York Times встановили особи бійців 234-го десантно-штурмового полку армії РФ, які вбивали цивільних під час окупації Бучі на Київщині. Про це пише Українська правда.

Так, видання проаналізувало записи телефонних розмов, документи, інтерв’ю та тисячі годин відео, на яких зафіксовано вбивство російськими десантниками десятків людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.

Російські окупанти відбирали у місцевих мешканців телефони та телефонували у Росію.

Журналісти зазначили, що, ймовірно, до злочинів у Бучі причетні російські десантники 234-го полку. На це вказує залишена окупантами документація та особисті записи, а також символіка на військовій техніці, яку росіяни намагалися приховати.

Зокрема, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Після деокупації у місті також знайшли нарукавні знаки полку.

Російські окупанти використовували мобільні телефони місцевих мешканців одразу після того, як вбили їх.

Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.

Окрім того, вдалося встановити особи 36 цивільних, яких убили росіяни.

У NYT наголосили, що не можуть бути впевненими, що саме ці військові причетні до вбивства тих чи інших людей у Бучі, однак переконані, що бійці 234-го полку беруть участь у війні в Україні.

Зокрема, перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами «Мужності».

Як повідомляв Львівський портал, після того, як на початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще плюндрували їхні мертві тіла.

Нагадаємо, станом на 24 травня, правоохоронці зафіксували 420 загиблих у Бучі.

Окрім того, видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі.

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