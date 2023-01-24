У Львові судитимуть ще одного фігуранта «Афери століття»

Правоохоронці спіймали ще одного підозрюваного у крадіжці комунального майна Львова, який перебував у розшуку. Слідство завершили, а справу скерували до суду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про львів’янина, директора місцевого приватного підприємства, який тривалий час перебував у розшуку як фігурант справи про крадіжку комунальної нерухомості у Львові. Лише у вересні 2022 року його вдалося спіймати.

Зауважимо, що торік у вересні пресслужба мерії повідомляла про затримання і поміщення під варту під варту львів’янина Анатолія Малькова за підозрою у причетності саме до «Афери століття».

За даними слідства, чоловік, використовуючи завідомо підроблені документи, через нотаріуса зареєстрував право власності на нерухомість, яка була комунальною власністю Львова. Все це обвинувачений вчинив з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення.

«Для легалізації цього майна, одержаного злочинним шляхом, мешканець Львова відчужив його іншій особі», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі не називають, який саме об’єкт було вкрадено у Львівської міськради, проте додають, що йдеться про нежитлове приміщення загальною площею понад 130 м кв. Вартість нерухомості оцінюють у 570 тисяч гривень.

Тепер цю нерухомість повернули назад у комунальну власність Львова.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 190 та за ч. 1 ст. 209 ККУ (використання завідомо підроблених документів, шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Розслідування вже завершили, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання зловмиснику. За вчинене йому загрожує від 3 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року на фізичні та юридичні особи було безпідставно зареєстроване право приватної власності на 20 комунальних приміщень Львова. Серед них – будівлі на вул. Січових Стрільців, 3, вул. Ярослава Стецька, 11, вул. Лазаренка, 25 та інші. Фактично група шахраїв намагалась вкрасти цю нерухомість у міста.

Справа дістала назву «Афера століття». До неї, як з’ясувалось, могли також бути причетні й працівники мерії, у їхніх кабінетах проводили обшуки.

Комунальні приміщення нелегально перереєстрували на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили нерухомість міста.

Ще у 2017 році суд заарештував двох фігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Ще одного підозрюваного, Артема Шпоту, суд виправдав у 2021 році, інший, Сергій Соболь, раптово помер. Підозрювані Ірина Санду і Людмила Малькова вироків не отримували.

Дотепер Львову вдалося повернути 17 відчужених незаконним шляхом приміщень, щодо інших трьох судові справи ще тривають.

Останній об’єкт, який собі повернув Львів, – на вул. Богдана Хмельницького, 37. Це сталось влітку цьогоріч. Комунальне приміщення площею трохи більше 30 м кв оцінюють у 800 тисяч грн.

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