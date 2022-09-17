У Львові арештували одного з причетних до «Афери століття»

Суд помістив під варту Анатолія Малькова, якого підозрюють у причетності до масштабної крадіжки комунального майна Львова, що відома як «Афера століття». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, напередодні залізничний районний суд Львова обрав Анатолію Малькову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Його обвинувачують у причетності до масштабної схеми приватизації комунальної нерухомості Львова.

Як відомо, наприкінці 2016 року на фізичні та юридичні особи було безпідставно зареєстроване право приватної власності на 20 комунальних приміщень Львова. Серед них – будівлі на вул. Січових Стрільців, 3, вул. Ярослава Стецька, 11, вул. Лазаренка, 25 та інші. Фактично група шахраїв намагалась вкрасти цю нерухомість у міста.

Справа дістала назву «Афера століття». До неї, як з’ясувалось, могли також бути причетні й працівники мерії, у їхніх кабінетах проводили обшуки.

Комунальні приміщення нелегально перереєстрували на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили нерухомість міста.

Ще у 2017 році суд заарештував двох фігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Ще одного підозрюваного, Артема Шпоту, суд виправдав у 2021 році, інший, Сергій Соболь, раптово помер. Підозрювані Ірина Санду і Людмила Малькова вироків не отримували.

Дотепер Львову вдалося повернути 17 відчужених незаконним шляхом приміщень, щодо інших трьох судові справи ще тривають.

Останній об’єкт, який собі повернув Львів, – на вул. Богдана Хмельницького, 37. Це сталось влітку цьогоріч. Комунальне приміщення площею трохи більше 30 м кв оцінюють у 800 тисяч грн.

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