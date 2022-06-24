«Афера століття». Львову повернули ще одне вкрадене приміщення

Львову повернули ще одне приміщення, що було вкрадене за «Аферою століття». Про це повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

«Ще одне приміщення, вкрадене в громади під час афери століття, повернули у комунальну власність. Вулиця Богдана Хмельницького, 37 (площа 30,2 м кв)», – повідомила Геле Пайонкевич у Facebook.

Орієнтовна вартість нерухомості 800 000 грн.

Раніше Львівський портал уже повідомляв про «Аферу століття» у Львові, до якої причетні працівники мерії. Спеціалісти управління комунальної власності Львівської міської ради виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили об’єкти комунального майна. На частину із приміщень суд одразу наклав арешт, а протягом року частину із приміщень було повернуто міськраді. Окрім того, суд заарештував двох фігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Також у липні 2017 року правоохоронці проводили обшуки у кабінетах чиновників ЛМР у цій справі.

Додамо, що станом на сьогодні Львову вдалося повернути половину відчужених незаконним шляхом приміщень, а по інших приміщеннях судові справи ще тривають. Однак ніхто із фігурантів справи так і не притягнутий до відповідальності, або ж раптово померли.

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