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«Афера століття». Львову повернули ще одне вкрадене приміщення

Андрій Котенський

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Львову повернули ще одне приміщення, що було вкрадене за «Аферою століття». Про це повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

«Ще одне приміщення, вкрадене в громади під час афери століття, повернули у комунальну власність. Вулиця Богдана Хмельницького, 37 (площа 30,2 м кв)», – повідомила Геле Пайонкевич у Facebook.

Орієнтовна вартість нерухомості 800 000 грн.

Раніше Львівський портал уже повідомляв про «Аферу століття» у Львові, до якої причетні працівники мерії. Спеціалісти управління комунальної власності Львівської міської ради виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних осіб – підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Вони разом із своїми колегами, скориставшись відсутністю реєстру комунального майна, незаконно відчужили об’єкти комунального майна. На частину із приміщень суд одразу наклав арешт, а протягом року частину із приміщень було повернуто міськраді. Окрім того, суд заарештував двох фігурантів цієї справи, проте одного з них відпустив під заставу. Також у липні 2017 року правоохоронці проводили обшуки у кабінетах чиновників ЛМР у цій справі.

Додамо, що станом на сьогодні Львову вдалося повернути половину відчужених незаконним шляхом приміщень, а по інших приміщеннях судові справи ще тривають. Однак ніхто із фігурантів справи так і не притягнутий до відповідальності, або ж раптово померли.

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