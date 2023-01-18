Британські розвідники розповіли про ситуацію в Соледарі та Бахмуті

У британській розвідці зазначили, що, ймовірно, українські військові вийшли з міста та наразі тримають оборону на підступах до Бахмута. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Так, в огляді розвідки йдеться, що станом на вечір 16 січня українські захисники, ймовірно, вийшли з Соледара та встановили нові оборонні лінії на заході. Відтак, місто наразі може бути під контролем російських окупантів, зокрема бійців ПВК «Вагнер».

Розвідники зазначають, що РФ здебільшого кинула до Соледара «вагнерівців», щоб за допомогою найманців оточити Бахмут.

«З початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно тримають оборону від російських сил на підступах до міста», – йдеться у повідомленні.