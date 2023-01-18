Британські розвідники розповіли про ситуацію в Соледарі та Бахмуті

У британській розвідці зазначили, що, ймовірно, українські військові вийшли з міста та наразі тримають оборону на підступах до Бахмута. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.
Так, в огляді розвідки йдеться, що станом на вечір 16 січня українські захисники, ймовірно, вийшли з Соледара та встановили нові оборонні лінії на заході. Відтак, місто наразі може бути під контролем російських окупантів, зокрема бійців ПВК «Вагнер».
Розвідники зазначають, що РФ здебільшого кинула до Соледара «вагнерівців», щоб за допомогою найманців оточити Бахмут.
«З початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно тримають оборону від російських сил на підступах до міста», – йдеться у повідомленні.
Бої за Соледар
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неофіційну інформацію про бої за Соледар.
13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара». Збройні Сили України цю інформацію спростували.
Ще вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».
Станом на 14 січня бої за Соледар тривають.
Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.
Додамо, що віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.
Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».
Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк