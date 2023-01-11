Зеленський пояснив, чому Росія бреше про захоплення Соледара

РФ і її пропаганда поширюють неправдиву інформацію про нібито «взяття» українського Соледара на Донеччині, аби демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації. Про це 11 січня сказав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже це роблять своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію», – сказав глава держави.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що довкола Соледара тривають запеклі бої, українські військові мужньо тримають оборону як у цьому місті, так і по всьому Донецькому напрямку.

А Україна, за словами президента, робить все можливе, аби посилити ЗСУ та їхню спроможність давати відсіч окупантам.

«Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу», – підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, 11 січня президент Польщі під час візиту до Львова анонсував передачу Україні роти танків Leopard. Йдеться орієнтовно про десяток машин.

Невдовзі після цього стало офіційно відомо, що дати Україні сучасні танки планує й Велика Британія.

Щодо Соледара, то рашисти продовжують свій наступ, аби взяти під свій контроль це місто та шляхи постачання ЗСУ. Тут тривають бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати.

Під Соледар рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців». Фактично із початку січня тут тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновився після втрат, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Після «вкидів» росіян 11 січня про нібито захоплення Соледара у ЗСУ спростували цю інформацію.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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