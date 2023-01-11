Бої за Соледар тривають, окупанти несуть втрати, — Генштаб

Незважаючи на великі втрати, російські окупаційні війська продовжують свій наступ на Соледар, що на Донеччині. Запеклі бої тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 січня.

«Ворог намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Зазнає великих втрат, бої тривають», — вказано у повідомленні.

В Генштабі додають, що окупанти зосереджуються на повному захопленні Донецької області, ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Діяльність російськиз військ на останньому напрямку Генштаб називає безуспішною.

На Куп‘янському та Новопавлівському напрямках рашисти намагаються покращити своє тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняються.

Нагадаємо, віднедавна Соледар став найгарячішим напрямком на фронті, адже російські окупанти почали його інтенсивно штурмувати, бажаючи таким чином обійти неприступний Бахмут.

Саме під Соледар рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців». Фактично із початку січня тут тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновився після втрат, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Після «вкидів» росіян 11 січня про нібито захоплення Соледара у ЗСУ спростували цю інформацію.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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