Жорстокі бої за Соледар тривають, - Маляр

14 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила бої за місто Соледар Бахмутського району Донецької області тривають. Про це вона заявила в Телеграмі.

«Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога – і вдень, і вночі. Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування», –повідомила Маляр.

Нагадаємо, 13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара». Збройні Сили України цю інформацію спростували.

Ще вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Додамо, що віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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