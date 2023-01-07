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Ситуація в Соледарі: росіяни не контролюють місто

Анастасія Диняк

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Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в Соледарі на Донеччині тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Про це пише Українська правда.

Так, за даними Череватого, українські військові успішно відбивають атаки окупантів у Соледарі.

«Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та в техніці», – запевнив він.

Речник також додав, що захисники роблять усе для того, щоб вирівняти тактичні положення, при цьому завдати ворогу шкоди та максимально зберегти власні сили.

Раніше росіяни заявили про успіхи у Соледарі, однак Череватий наголосив, що окупанти не контролюють місто та пообіцяв подробиці згодом.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 6 січня українські захисники відбили атаки в районах 14 населених пунктів на Донеччині та Луганщині, зокрема, поблизу Соледара.

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