В ЗСУ спростовують заяву росіян про захоплення Соледара

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву росіян про нібито «захоплення» Соледара. У місті тривають бої. Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Російські війська не захопили Соледар. Їхні заяви про нібито «взяття» міста не відповідають дійсності.

«Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті», – сказав Череватий і таким чином спростував заяви РФ, але розкривати деталей він не став із безпекових причин.

Зазначимо, 13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара».

Водночас вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».

Раніше в ЗСУ вже попереджали, що ворог спеціально розганяє інформаційний шум щодо Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українців.

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

В американському Інституті вивчення війни припускають, що росіяни таки могли захопити Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

Нагадаємо, віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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