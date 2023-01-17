Під Соледаром ЗСУ знищили 25 вагнерівців

Українські військові під Соледаром на Донеччині артилерійським вогнем ліквідували 25 вагнерівців у одній траншеї. Про це повідомили у пресслужбі 45-тої окремої артилерійської бригади.

«45 оабр: Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї! Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції наших воїнів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неофіційну інформацію про бої за Соледар.

13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара». Збройні Сили України цю інформацію спростували.

Ще вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».

Станом на 14 січня бої за Соледар тривають.

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Додамо, що віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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