Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив дві бригади, які утримують позиції у Соледарі Донецької області та завдають відчутних втрат росіянам.

«Відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом із бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Соледарі утримують займані позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці», – заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, на сьогодні найзапекліша боротьба України з Росією триває на Донецькому напрямку.

«Питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями», – повідомив Володимир Зеленський.

Як відомо, у четвер, 12 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювали ситуацію у Бахмуті і Соледарі.

Нагадаємо, рашисти продовжують свій наступ на Соледар, аби взяти під свій контроль це місто та шляхи постачання ЗСУ. Тут тривають бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати.

Під Соледар рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців». Фактично із початку січня тут тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновився після втрат, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Після «вкидів» росіян 11 січня про нібито захоплення Соледара у ЗСУ спростували цю інформацію. Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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