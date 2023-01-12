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В районі Соледара знищили більше сотні окупантів

Наталя Дуляба

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Бійці Сил спеціальних операцій, артилеристи та ракетники ліквідували в районі Соледару, що на Донеччині, більше ста російських окупантів. Про це йдеться на сторінці Сил спеціальних операцій у Facebook.

Скупчення рашистів на кількох ділянках виявили оператори ССО. Після цього на ураження скерували артилерію, а на одній з ділянок застосували тактичний ракетний комплекс «Точка-У».

В результаті нальоту підтверджено знищення більше 100 окупантів, двох кулеметних та двох мінометних розрахунків.

Спецпризначенці показали один з етапів відпрацювання артилерії по ворогу:

Нагадаємо, рашисти продовжують свій наступ на Соледар, аби взяти під свій контроль це місто та шляхи постачання ЗСУ. Тут тривають бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати.

Під Соледар рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців». Фактично із початку січня тут тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновився після втрат, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Після «вкидів» росіян 11 січня про нібито захоплення Соледара у ЗСУ спростували цю інформацію. Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Речник Східного угруповання військ додав, що зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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