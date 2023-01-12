На засіданні Ставки говорили про ситуацію в Бахмуті і Соледарі

У четвер, 12 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювали ситуацію у Бахмуті і Соледарі. Про це Львівському порталу повідомили в в Офісі президента.

Під час засідання учасники обговорили актуальну ситуацію на основних напрямках фронту та можливі дії ворога.

«Окремо зупинилися на ситуації на найгарячіших ділянках – у Бахмуті та Соледарі. Було наголошено на важливості оперативного та безперебійного забезпечення потреб підрозділів, які захищають цей напрямок, усіма необхідними засобами та боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

Крім того, члени Ставки розглянули питання зміцнення Сил оборони за допомогою техніки та озброєння, які надходять від партнерів.

Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:

міністр оборони Олексій Резніков,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

секретар РНБО Олексій Данілов,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

члени уряду та представники правоохоронних органів.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, дотепер було понад пів сотні засідань. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, а ворог, за даними Генштабу, несе великі втрати. В цей район рашисти скидають свої найбільш боєздатні підрозділи, а також «вагнерівців».

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