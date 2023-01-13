Росія збирається збільшити свою армію до 2 мільйонів людей, — розвідка

Масштабні мобілізаційні заходи, які здійснює РФ, свідчать про намір збільшити свої Збройні Сили до 2 мільйонів людей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвали 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки їх відправляють на війну в Україну.

Українська розвідка не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить нову хвилю мобілізації. Таким чином до армії РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

Підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії вже активно триває. На законодавчому рівні вносять зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

«За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб», — кажуть у ГУР.

Нагадаємо, нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що в Росії з 5 січня розпочнуть нову хвилю мобілізації, а міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що кордони для виїзду чоловіків закриють і в Росії, і в Білорусі. Про це говорив й український Генштаб.

Згодом стало відомо, що нову хвилю мобілізації в РФ перенесли на 15 січня. При цьому головний акцент робитимуть на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки.

Крім того, з 9 січня, за даними розвідки, в Росії заборонили виїзд за кордон чоловікам, придатним до військової служби.

В ГУР вважають, що на підготовку новомобілізованих росіян військове керівництво РФ виділить близько двох місяців, а кинути в наступ на Україну їх збираються навесні та влітку.

Україна зі свого боку збирається дати відсіч ворогу, а крім того, готує власний наступ. Найзапекліші бої, як прогнозує Кирило Буданов, будуть у березні.

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна готується зустріти окупантів й зламати їхні плани так, аби це була «фінальна поразка держави-терориста».

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