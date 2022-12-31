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В Росії планують нову хвилю мобілізації з 5 січня, – Буданов

Наталя Дуляба

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російське керівництво планує оголосити нову хвилю мобілізації з 5 січня 2023 року. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

«Вони (керівництво РФ, – ред.) прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Я не знаю, чи оголосять вони це саме 5 числа. Однак у планах стоїть 5 січня. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що попередня мобілізація, яка нібито закінчилася, насправді не припинялася, бо людей мобілізують повним ходом», – розповів очільник ГУР.

Кирило Буданов додав, що у порівнянні з попередньою хвилею мобілізації жодних змін не буде. Втім російські військкомати вже адаптувалися, тому процес проходитиме легше.

Водночас керівник української розвідки відзначив, що росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів та формуванням нових.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні Нового року міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення, у якому попередив росіян про плани Путіна закрити кордони на початку січня 2023 року й почати нову хвилю мобілізації.

Зі свого боку Генштаб у зведенні 31 грудня повідомив, що у військкоматах окупованого Криму вже сформували списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

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