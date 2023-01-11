В РФ з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним

В рф заборонили виїзд за межі країни придатним до військової служби громадянам. Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в рф прикордонники знаходяться в структурі фсб). Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

В тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»»

Захначається, що для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в рф нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що мобілізацію в РФ збираються оголосити 15 січня. Втім вона не завадить ЗСУ здійснювати заплановані наступальні операції. Міністр оборони України Олексій Резніков стверджував, що кордони для виїзду чоловіків закриють і в Росії, і в Білорусі. Про це говорив й український Генштаб.

В українській розвідці вважають, що на підготовку новомобілізованих росіян військове керівництво РФ виділить близько двох місяців, а кинути в наступ на Україну їх збираються навесні та влітку.

Україна зі свого боку збирається дати відсіч ворогу, а крім того, готує власний наступ. Найзапекліші бої, як прогнозує Кирило Буданов, будуть у березні.

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна готується зустріти окупантів й зламати їхні плани так, аби це була «фінальна поразка держави-терориста».

Водночас у ГУР також додають, що керівництво РФ готове нести подальші втрати у війні проти України. За її прогнозами, Кремль цілком готовий втратити ще до 70 тисяч людей протягом наступних чотирьох-п’яти місяців.

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