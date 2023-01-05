Мобілізація в Росії: не виключена повна заборона на виїзд чоловіків, – Генштаб

Оголошуючи нову хвилю мобілізації, керівництво РФ може запровадити повну заборону на виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 січня.

Так, Генштаб ЗСУ також говорить про те, що в Росії збираються оголосити нову хвилю мобілізації у січні. Це буде друга офіційно оголошена хвиля, перша була восени 2022 року. Однак цього разу росіянам призовного віку можуть повністю заборонити виїзд за межі РФ.

«Військово-політичне керівництво РФ вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні. Не виключена повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим у Росії продовжуються неофіційні заходи з мобілізації, аби підтримати наступальний потенціал та поповнити втрати на війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що в Росії з 5 січня розпочнуть нову хвилю мобілізації, а міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що кордони для виїзду чоловіків закриють і в Росії, і в Білорусі.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що нова хвиля мобілізації Росії потрібна, аби здійснити новий наступ. Однак Україна готується зустріти окупантів й зламати їхні плани так, аби це була «фінальна поразка держави-терориста».

Українська розвідка стверджує, що керівництво РФ готове нести подальші втрати у війні проти України. За її прогнозами, Кремль цілком готовий втратити ще до 70 тисяч людей протягом наступних чотирьох-п’яти місяців.

Додамо, що під час першої хвилі мобілізації, офіційно оголошеної в РФ, міністр оборони Шойгу декларував про призов 300 тисяч резервістів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.