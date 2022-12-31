У вас залишився тиждень: Резніков попередив росіян про плани Путіна

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян про намір керівництва РФ закрити кордони після новорічно-різдвяних святкувань і почати нову хвилю мобілізації. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов’язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі. Сьогодні ви думаєте, що покласти на святковий стіл і будуєте власні плани, але за боєм курантів ви можете не почути стукіт у двері. Це постукають з військкомату», – сказав Олексій Резніков.

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Олексій Резніков зауважив, що не закликає росіянам повірити йому беззаперечно, але запропонував поставити собі питання: «Коли ви відправтесь на війну, де можна загинути або стати калікою, за що конкретно ви будете воювати?».

Він також розкритикував «план» російських військових. За ним вперше за 100 років знищено флагман російського флоту, на аеродромах у глибині РФ вибухають літаки дальньої авіації, а безповоротні втрати російської армії вже перевищили 100 тисяч людей.

«Щоб замістити ці втрати, керівництво вже провело одну хвилю мобілізації, хоча ще влітку категорично говорили, що цього не буде. Але знову вас обманули», – додав Резніков.

За цим же «планом», продовжує Олексій Резніков, у російських зонах набирають десятки тисяч зеків у приватну військову компанію. Власнику цієї компанії дозволено витирати ноги об кадрових російських військових, хоча простих людей кидають у в’язниці за «дискредитацію армії».

За цим планом, стверджує український міністр, росіяни уже півроку безуспішно штурмують невелике українське місто Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдатів.

Також згідно з «планом» окупантів Швеція і Фінляндія закінчують вступ до НАТО, хоча рік тому ці країни хотіли зберегти нейтралітет.

На думку міністра оборони, керівництво Росії вже давно розуміє, що авантюра з війною проти України обернулася для них катастрофою: «В інтересах Росії якомога швидше цю війну закінчити».

«Ті люди, які розв’язали криваву бійню, які вчинили жахливі воєнні злочини, тепер кажуть вам, що треба згуртуватися і захистити Росію. Тому що навколо вороги. Вони залякують вас (росіян – ред.) тим, що якщо буде поразка, над усіма росіянами нібито вчинять розправу, заберуть нажите непосильною працею, організовують трибунал тощо. Це брехня. Вас знову обманюють. Насправді вони хочуть захистити не Росію, а себе. Свої посади, майно, багатство, але для цього хочуть перекласти свою провину на вас. Вас відправлять на війну, щоб ви захистили злочинців, їхні замки, банківські рахунки, щоб ви самі стали злочинцями», – наголосив Олексій Резніков.

Він відзначив, що тисячі мобілізованих восени росіян вже загинули в Україні, чимало стали інвалідами заради того щоб «захистити цих злочинців». І в Кремлі байдуже, скільки ще громадян РФ загине.

«Більше жодних цілей у цій війні у Кремля немає. Вони можуть розповідати, що є якийсь “план Б”, якась таємна зброя, що незабаром знову почнуться перемоги. Але весь їхній план у тому, щоб затягнути війну. Щоб убити якомога більше людей і загнати ситуацію в тупик. Ви підете вмирати тільки заради цього. Тепер я скажу не як міністр оборони, а як юрист. Усі громадяни Росії, безумовно, заплатять за розв’язану війну. Через нинішніх керівників Росія буде змушена протягом кількох поколінь компенсувати завдані Україні збитки», – сказав Олексій Резніков.

Наостанок міністр оборони України додав, що вибір – за росіянами: чи йти помирати за чужі статки і посади, чи зробити власний внесок у закінчення війни.

«Українці не відступлять. Ми захищаємо свою землю, своїх рідних, свій дім. Тому дайте чесну відповідь самим собі: чи хочете ви наступного року померти або залишитись без рук і ніг, щоб хтось інший не сів у тюрму? Чи хочуть ваші рідні ціною вашого ж життя чи здоров’я відтягувати початок трибуналу над вбивцями, ґвалтівниками, грабіжниками? Якщо хочете, то беріть повістку і йдіть в армію. Українські воїни на полі бою вам популярно пояснять, яку помилку ви коїте. Якщо ж не хочете, то уникайте мобілізації будь-яким способом. Коли бункерні вожді не зможуть зібрати й відправити на забій нову партію мобілізованих, вони будуть змушені визнати поразку. І війна закінчиться. Це все одно станеться. Питання лише у ціні, і чи буде ця ціна оплачена вашою кров’ю», – резюмував Резніков.

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