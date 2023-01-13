Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, пише Українська правда.

Міністр оборони вважає, що Росія може намагатися зібрати «сили, боєприпаси і зброю» для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Україні, тим часом, потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

«Весна – найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати», – повідомив Олексій Резніков.

Водночас, глава міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі.

За його словами, рух з півночі «займе багато часу, і вони (Росія – ред.) не мають ресурсів».

Він також прокоментував плани Польщі і Британії постачати Україні бойові танки.

Резніков впевнений, що Україна отримає «танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіусу дії для ураження цілей за 300 км», оскільки в західних країнах «все змінюється».

На думку міністра, Україна де-факто уже стала членом НАТО, а найближчим часом стане членом НАТО і де-юре.

Раніше повідомлялось, що на підготовку новомобілізованих росіян військове керівництво РФ виділить близько двох місяців, а кинути в наступ на Україну їх збираються навесні та влітку. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Як писав Львівський портал, нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що в Росії з 5 січня розпочнуть нову хвилю мобілізації, а міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що кордони для виїзду чоловіків закриють і в Росії, і в Білорусі. Про це говорив й український Генштаб.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський стверджує, що нова хвиля мобілізації Росії потрібна, аби здійснити новий наступ. Однак Україна готується зустріти окупантів й зламати їхні плани так, аби це була «фінальна поразка держави-терориста».

В ГУР також кажуть, що Росія розуміє свій програш у війні, але завершувати її не збирається, а навпаки готує нові наступи у 2023 році. Серед можливих варіантів розвитку подій – одночасний наступ рашистів з півночі або сходу.

Україна зі свого боку збирається дати відсіч ворогу, а крім того, готує власний наступ. Найзапекліші бої, як прогнозує Кирило Буданов, будуть у березні.

Українська розвідка також додає, що керівництво РФ готове нести подальші втрати у війні проти України. За її прогнозами, Кремль цілком готовий втратити ще до 70 тисяч людей протягом наступних чотирьох-п’яти місяців.

В РФ з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним.

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