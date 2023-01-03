Росія не збирається завершувати війну і готує нові наступи, – розвідка

Росія розуміє, що програє війну проти України, але завершувати її не збирається і в 2023 році хоче здійснити нові наступи. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, якого цитує ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, у 2023 році росіяни й надалі будуть намагатися продовжувати вести наступальні дії, адже на жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети.

«Вони (росіяни, – ред.) розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові», – наголосив Андрій Черняк.

Водночас Андрій Черняк висловив упевненість в тому, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. Але він вважає, що окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

Разом із тим керівництво РФ готове нести подальші втрати у війні проти України.

«За нашими оцінками, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове», – додав представник воєнної розвідки.

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що в Росії з 5 січня розпочнуть нову хвилю мобілізації, а міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що кордони для виїзду чоловіків закриють і в Росії, і в Білорусі.

Водночас Буданов каже, що в російських окупантів, крім високоточних ракет, почався вже й снарядний голод. Критична ситуація з озброєнням, на його думку, в Росії складеться на початку весни.

Додамо, наприкінці грудня в ЗСУ заявили, що зібрані у Білорусі військові та техніка можуть наразі загрожувати Україні тактичними діями. Поступово загроза може зростати, але Генштаб вже передбачив істотне нарощування угруповань, якщо будуть ознаки підготовки до вторгнення з території РБ.

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