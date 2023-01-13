На Бахмутському напрямку ворог не може прорвати оборону і несе колосальні втрати, – ЗСУ

Російські окупанти, наступаючи на Бахмутському напрямку, ніде не зуміли прорвати оборону України і в запеклих боях несуть колосальні втрати. Про це в ефірі національного телемарафону 13 січня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Так, за добу на Бахмутському напрямку відбулося 212 обстрілів і 31 боєзіткнення. Рашисти втратили 173 бійців вбитими та 137 пораненими. Незважаючи на інтенсивні штурми, ворог не може прорвати оборону українських захисників.

«Тут тривають бої, ворог намагається проводити наступальні дії, але наші воїни тримають оборону, знищують його… Найголовніше те, що окупанти зазнають колосальних втрат і не змогли ніде системно прорвати нашу оборону, аби десь швидко й рішуче вклинитися нам у тили та проводити насправді велику наступальну операцію», – сказав Сергій Череватий.

Говорячи про Соледар, чи не найгарячішу точку на Бахмутському напрямку, Сергій Череватий підкреслив, що ЗСУ, незважаючи на щільний ворожий вогонь та морозну погоду, тримають оборону. Тривають важкі бої.

Водночас військовий зауважив, що росіяни всіляко хочуть посіяти зневіру і паніку серед українців, тому навмисно розганяють інформаційний шум довкола Соледара. Він закликав не купуватись на інформаційно-психологічні операції ворога.

Нагадаємо, 13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара». Збройні Сили України цю інформацію спростували.

Ще вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Додамо, що віднедавна найгарячішою точкою на фронті став Соледар, що на Донеччині. Його рашисти взялись інтенсивно штурмувати, аби обійти неприступний Бахмут.

Окупанти хочуть взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

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