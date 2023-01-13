Росія спеціально розганяє інформаційний шум довкола Соледара, щоб українці зневірились, – ЗСУ

Російська пропаганда всіляко хоче посіяти зневіру і паніку серед українців, тому навмисно розганяє інформаційний шум довкола Соледара. Там тривають запеклі бої, але ЗСУ продовжують тримати оборону. Про це в ефірі національного телемарафону 13 січня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«У Соледарі тривають бої, наші війська тримають оборону проти окупантів, які сконцентрували там найкращі підрозділи організованого злочинного угрупування «Вагнер» й інші спеціальні підрозділи. Ворог спеціально розганяє навколо цього інформаційний шум, показує свій надздобуток, намагається посіяти серед українського населення зневіру у власні Збройні Сили. Не купуйтесь на це. Невеликі відступи чи маневри не потрібно сприймати як велику поразку, треба вірити у ЗСУ», – сказав він.

За словами Сергія Череватого, українські військові, незважаючи на щільний ворожий вогонь та морозну погоду, тримають ситуацію у Соледарі під своїм контролем. Командування зі свого боку робить усе, аби їм допомогти, зокрема й з обігрівом і постачанням боєкомплекту й інших логістичних речей.

Не панікувати та не зневірюватися закликають українців й самі оборонці Соледара. Вони просять довіряти їм, а не купуватись на російську пропаганду. Відео з відповідним закликом від військових зі Соледара оприлюднило управління стратегічних комунікацій ЗСУ:

Зазначимо, 13 січня пропагандистські Риа Новости з посиланням на Міноборони РФ заявило про те, що ввечері 12 січня «завершено звільнення Соледара». Збройні Сили України цю інформацію спростували.

Ще вранці 13 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ніч у Соледарі була гарячою, окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримують високу інтенсивність наступу. Але ЗСУ, за її словами, «відважно намагаються втримати оборону».

Раніше в ЗСУ вже попереджали, що ворог спеціально розганяє інформаційний шум щодо Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українців.

Президент Володимир Зеленський каже, що РФ бреше про взяття Соледара, щоб демонструвати своєму суспільству «здобуток» і підтримувати потрібний рівень мобілізації.

Нагадаємо, окупанти відчайдушно намагаються взяти під свій контроль Соледар та шляхи постачання ЗСУ. Фактично із початку січня тут тривають активні бої, однак російські окупанти не контролюють місто. Тут ворог несе великі втрати, незважаючи на перекидання найбільш боєздатних підрозділів, а також «вагнерівців».

Зі свого боку ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.