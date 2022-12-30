В Херсоні затримали зрадника, який працював у катівні рашистів

Правоохоронці спіймали працівника Херсонського слідчого ізолятора, який під час окупації працював у катівні, яку влаштували росіяни для незаконного утримування українців. Про це Львівському порталу повідомили у Держбюро розслідувань.
Йдеться про молодшого інспектора відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора (звання – молодший сержант).
Встановлено, що після захоплення міста російськими військами він залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації.
Установа почала працювати начебто за законами РФ та видавала зарплатню у російських рублях.
«Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників, зокрема й щодо охорони затриманих українців. А після звільнення міста продовжив підтримувати контакти з ворогом», – кажуть у ДБР.
Спіймали колаборанта у Херсоні, де він намагався переховуватись. Правоохоронці додають, що він міг повідомляти ворогу інформацію щодо дій ЗСУ та Сил оборони на звільненій території Херсонської області.
Чоловіку вже оголосили підозру у державній зраді (ч.2 ст.111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.
Як додають у Херсонській обласній прокуратурі, фігуранта вже помістили під варту. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, одну з перших катівень у Херсоні виявили невдовзі після деокупації. Її облаштували у цивільному приміщенні без будь-яких меблів і вентиляції. Людей не випускали у вбиральню, допитували, катуючи струмом, били та чинили психологічне насильство.
Згодом стало відомо, що до катівень українців викрадали колаборанти з так званого «МВД Херсонської області».
Загалом на деокупованій Херсонщині виявили близько двох десятків катівень, в тому числі й дитячі.
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Наталя Дуляба