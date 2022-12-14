ОСТАННІ НОВИНИ

На окупованих територіях росіяни облаштували катівні для дітей

Анастасія Диняк

|

На деокупованих територіях Харківської та Херсонської областей виявили так звані «дитячі камери», в яких росіяни утримували та катували дітей. Про це пише Українська правда.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у звільненій на початку вересня Балаклії на Харківщині виявили дві дитячі катівні.

«Один хлопець там перебував 90 днів. Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків», — зазначив Лубінець.

Під час окупації Херсоні росіяни у катівні виділили окрему кімнату, яку називали «дитячою камерою». У сирому приміщенні окупанти кинули на підлогу тонкі килимки, на яких змушені були спати діти.

Уповноважений додав, що дітям давали воду через день, практично не давали їжі, а також розповідали, що батьки від них відмовились і більше не повернуться до них.

«Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали і утримували в катівні із застосуванням тортур. Це діти, які, на думку окупантів, чинили спротив», — йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал