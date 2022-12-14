На окупованих територіях росіяни облаштували катівні для дітей

На деокупованих територіях Харківської та Херсонської областей виявили так звані «дитячі камери», в яких росіяни утримували та катували дітей. Про це пише Українська правда.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у звільненій на початку вересня Балаклії на Харківщині виявили дві дитячі катівні.

«Один хлопець там перебував 90 днів. Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків», — зазначив Лубінець.

Під час окупації Херсоні росіяни у катівні виділили окрему кімнату, яку називали «дитячою камерою». У сирому приміщенні окупанти кинули на підлогу тонкі килимки, на яких змушені були спати діти.

Уповноважений додав, що дітям давали воду через день, практично не давали їжі, а також розповідали, що батьки від них відмовились і більше не повернуться до них.

«Одного 14-річного хлопчика забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали і утримували в катівні із застосуванням тортур. Це діти, які, на думку окупантів, чинили спротив», — йдеться в повідомленні.

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