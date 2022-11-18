Було все, але найгірше – струм, – херсонець, який пробув 24 дні у катівні рашистів

Після деокупації Херсонщини стало відомо, що і тут не обійшлось без катівень. Херсонець, який пережив у ній 24 непрості дні, розповів, як до яких тортур вдавались російські військові. Відповідне відео опублікував Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

Йдеться про катівню, яку нещодавно виявили в самому Херсоні. Окупанти облаштували її у цивільному приміщенні, непристосованому під утримання значної кількості людей. Для цього росіяни власноруч встановлювали замки на дверях та намагалися зробити саморобну вентиляцію. Українці, яких насильно тримали тут, спали на ковдрі, постеленій на підлогу, бо в камерах не було жодних меблів.

На стінах виявили відмітки, якими затримані херсонці позначали дні. Також на одному з настінних написів вказано: «Моли Бога за нас», «Боже, дай сил». Під час огляду в одній з камер натрапили на хрест, зроблений із підручних матеріалів. За словами Дмитра Лубінця, він є символом сили і незламності українців.

«Людей, яких утримували у цій катівні, навіть не випускали в туалет. Про те, скільки людей тут перебували одночасно, ми можемо лише здогадуватись. Але вже є свідчення про те, що в приміщенні утримували не менше 20-25 осіб. Тримати стільки людей у таких умовах – це не просто порушення Женевських конвенцій, це падіння на дно», – підкреслив Дмитро Лубінець.

Херсонець, який пробув у катівні 24 дні, розповів: найгірше, що робили рашисти, – катували струмом до втрати свідомості. Таким чином вони хотіли «витягнути» потрібну їм інформацію.

«Було все, але найгірше – електрофорез. Прив’язували до стільця і вмикали електрофорез, катували електрикою до втрати свідомості. Потім давали трохи перепочити і знову все починалось по колу. Задавали купу питань», – сказав чоловік.

Уповноважений ВРУ з прав людини вкотре наголосив: такі злочини російських окупантів потрібно не просто фіксувати. Україна вимагає відкриття міжнародного трибуналу, який би визнав Росію державою-терористом, а дії РФ та її військовослужбовців – геноцидом української нації.

«Це вбивство, тортури, знущання, ґвалтування. І цим у сучасному світі займається країна-терорист під назвою Російська Федерація», – резюмував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на території звільненої у вересні Харківщини правоохоронці виявили вже 23 катівні. Там рашисти насильно утримували патріотично налаштованих українців і застосовували до них тортури.

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