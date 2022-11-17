ОСТАННІ НОВИНИ

На Херсонщині знайшли 11 місць утримання людей

Ольга Денисяка

|

На деокупованих територіях Херсонщини поліцейські виявили 11 місць утримання громадян. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

За його словами, у Херсонській області продовжується активна робота з документування воєнних злочинів, учинених росіянами та їх пособниками. Слідчі вже задокументували 461 кримінальне правопорушення, з яких більшість – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Наразі правоохоронці документують 11 місць несвободи, у тому числі 4 катівні. Виявлено тіла 30 загиблих цивільних громадян.

«Агресори незаконно утримували та катували громадян України на території та у підвалах приватних домоволодінь, у приміщеннях п’яти навчальних закладів, а також у продовольчому магазині», – повідомив Олексій Сергєєв. 

Також він розповів, що на Херсонщині відновили роботу 5 підрозділів поліції. Серед першочергових завдань поліції під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях є розмінування.

«Зазначу, що складність мінно-вибухових загороджень у Херсонській області є найвищою серед інших деокупованих територій. Лише за останні дні обстежено об’єкти операторів мобільного зв’язку, ряд супермаркетів, об’єкти енергетики та водопостачання, органів державної влади, банків для відновлення надання державних послуг і виплат, а також місця, які свідчать про вчинення воєнних злочинів та місця вбивств громадян – Бузковий парк та село Олександрівка, інші об’єкти. Вже обстежено територію площею понад 400 гектарів, вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Міноборони України позбавило акредитації низки українських та іноземних журналістів, які вели репортажі з Херсона одразу...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал