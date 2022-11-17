На Херсонщині знайшли 11 місць утримання людей

На деокупованих територіях Херсонщини поліцейські виявили 11 місць утримання громадян. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

За його словами, у Херсонській області продовжується активна робота з документування воєнних злочинів, учинених росіянами та їх пособниками. Слідчі вже задокументували 461 кримінальне правопорушення, з яких більшість – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Наразі правоохоронці документують 11 місць несвободи, у тому числі 4 катівні. Виявлено тіла 30 загиблих цивільних громадян.

«Агресори незаконно утримували та катували громадян України на території та у підвалах приватних домоволодінь, у приміщеннях п’яти навчальних закладів, а також у продовольчому магазині», – повідомив Олексій Сергєєв.

Також він розповів, що на Херсонщині відновили роботу 5 підрозділів поліції. Серед першочергових завдань поліції під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях є розмінування.

«Зазначу, що складність мінно-вибухових загороджень у Херсонській області є найвищою серед інших деокупованих територій. Лише за останні дні обстежено об’єкти операторів мобільного зв’язку, ряд супермаркетів, об’єкти енергетики та водопостачання, органів державної влади, банків для відновлення надання державних послуг і виплат, а також місця, які свідчать про вчинення воєнних злочинів та місця вбивств громадян – Бузковий парк та село Олександрівка, інші об’єкти. Вже обстежено територію площею понад 400 гектарів, вилучено близько 4 тисяч вибухонебезпечних об’єктів», – йдеться в повідомленні.

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