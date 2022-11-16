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В деокупованому Херсоні виявили катівню

Наталя Дуляба

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Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні виявили ще одну катівню російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

У своїй катівні рашисти утримували у нелюдських умовах місцевих патріотів, які відмовлялися йти на співпрацю.

«Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур», – йдеться у повідомленні.

Як видно з опублікованих фото, у катівні окупантів знайшли, зокрема, протигази, а на стінах – відмітки, якими затримані херсонці позначали дні. Також на одному з настінних написів вказано: «Моли Бога про нас», «Боже, дай сил».

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, на території звільненої Харківщини правоохоронці виявили вже 23 катівні. Там рашисти насильно утримували патріотично налаштованих українців і застосовували до них тортури.

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