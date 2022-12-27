«Укренерго»: дефіцит потужності дещо скоротився

Дефіцит потужності в системі дещо скоротився, однак наразі все ще не є достатнім для того, щоб задовольнити потреби усіх споживачів, тому діють ліміти споживання. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Так, дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Станом на 11:00 год. 27 грудня наявної потужності в системі все ще недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів, адже рівень споживання в енергосистемі збільшився.

«Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості», – пояснили в компанії.

У НЕК додали, що в усіх областях України діють ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

В «Укренерго» нагадали, що українська енергосистема пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

«Втім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тож енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 26 грудня, на Львівщині та ще в чотирьох областях України запровадили аварійні знеструмлення. Станом на 12:11 год. ситуацію на Львівщині вдалося владнати, тому енергетики знову застосовують графіки планових вимкнень світла.

Зауважимо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Адже вже після 6 із 9 масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

За оцінками енергетиків, вихід України із найскладнішого повного блекауту займе від семи до десяти днів.

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